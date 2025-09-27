Tredozio, è pronta la Sala della Comunità

In occasione della festa del patrono San Michele Arcangelo, domani la parrocchia di Tredozio inaugurerà la Sala della Comunità, che sostituirà a tutti gli effetti la chiesa parrocchiale ancora inagibile dopo il terremoto del 18 settembre 2023.

Questo il programma. Alle 9.30 sarà il vescovo della diocesi di Faenza-Modigliana, Mario Toso, a benedire e inaugurare i nuovi locali, per proseguire alle 10 con la celebrazione della messa proprio nella nuova struttura, messa durante la quale il vescovo amministrerà la cresima a otto bambini e bambine del paese.

Racconta Pierluigi Versari, braccio destro del parroco per gli affari economici: "Con il terremoto del settembre 2023 la comunità parrocchiale di San Michele Arcangelo di Tredozio si è trovata con tutte le sue chiese inagibili: la pieve di San Michele, il santuario della Beata Vergine delle Grazie e le cinque chiese rurali, nessuna è rimasta indenne. Da allora la comunità si ritrova per le celebrazioni religiose sotto una tensostruttura. Nel complesso della pieve sono rimasti agibili l’ex teatro e i locali del circolo ricreativo".

Aggiunge Versari: "La sollecitudine del vescovo Toso, tramite un contributo della Diocesi e della Caritas nazionale, ha offerto l’occasione al parroco don Massimo Monti di avviare la ristrutturazione dell’ex teatro per trasformarlo in Sala della Comunità, in grado di accogliere le attività pastorali e anche la liturgia festiva, fino a che non troverà soluzione il recupero della chiesa parrocchiale".

Nell’operazione sono stati utilizzati anche contributi della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e della Banca di Credito Cooperativo La Bcc di Faenza e fondi della parrocchia di Tredozio. Il progetto della sala della comunità, curato dallo Studio Peroni Ingegner Marco di Faenza, è stato realizzato per la parte edile dalla ditta Edilzeta di Cesena, con lavori di consolidamento strutturale, rifacimento della pavimentazione, sostituzione del soffitto, delle porte, degli infissi, sistemazione area esterna e delle vie di fuga, e col rifacimento dell’impianto elettrico da parte della ditta Fabbri Danilo e l’impianto termico da parte della ditta Collini Danilo. L’importo complessivo dei lavori è stato di 281mila euro.

Restano da completare i tendaggi del palco e l’acquisto delle sedie (circa un centinaio sono i posti a sedere), per cui si dovranno trovare ulteriori fondi. Conclude Versari: "La sinergia tra vescovo, Caritas, parrocchia ed enti che hanno erogato contributi, ha consentito di realizzare una importante ristrutturazione da mettere adesso a disposizione della nostra comunità e rappresenta un bel segno di speranza per una ripresa di fiducia della popolazione – conclude – di fronte ai problemi post-terremoto che sta vivendo".