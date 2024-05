Tredozio, ecco la squadra di Ravagli

Con una grande affluenza di cittadini, è stata presentata giovedì sera a Tredozio la lista civica ‘Ripartiamo da Tredozio’ del candidato sindaco Giovanni Ravagli. La presentazione dei candidati è stata preceduta da un breve intervento di Ravagli che, in veste di tecnico e sottolineando uno dei punti fondamentali del programma, ha fornito degli aggiornamenti sui progetti di ricostruzione degli immobili e delle infrastrutture danneggiati lo scorso anno, prima dalle frane e poi dal terremoto. Gli obiettivi programmatici sono stati presentati dalle tre candidate donne e rielaborati attorno alle tre parole chiave che Ravagli ha più volte ribadito nell’ottica della ‘ripartenza’ del paese: ascolto, condivisione, azione. "I nomi dei candidati consiglieri – ha spiegato Ravagli – sono molto conosciuti a Tredozio: giovani studenti (tre candidati sono under 30), professionisti e pensionati, persone attive e competenti, che rappresentano un paese che per tutti loro è un punto fermo da cui ripartire".

Apre la lista Carlo Versari, ‘figlio d’arte’, in quanto il padre Pierluigi è stato per 17 anni sindaco, giovane ingegnere civile con esperienza nel settore delle costruzioni, specializzato in infrastrutture. Sicuramente la sua esperienza, unita a quella tecnica del candidato Ravagli, "potrebbe essere molto preziosa per la ricostruzione post terremoto". Altro nome di spicco è Marco Casella, studente di ingegneria elettronica, membro del direttivo Pro Loco e volontario della Protezione Civile. Milena Rossi lavora nella pubblica amministrazione dal 1993 e attualmente è impiegata presso il Comune di Modigliana, occupandosi anche degli appalti per l’Unione di Comuni della Romagna Forlivese. In rappresentanza della società di Mutuo Soccorso, con centinaia di soci nell’ambito socio-sanitario, si candida il presidente Valerio Pierazzoli di 77 anni. Claudia Pierazzoli, impiegata in un’azienda di Modigliana, rappresenta il Comitato dei genitori.

Sono giovanissimi Alessio Sangiorgi e Giulia Spreti, entrambi studenti all’università di Bologna, collaboratore dell’università degli adulti di Faenza lui e impegnata in un progetto divulgativo nazionale per la diffusione della cultura della mediazione lei. È candidato anche Alan Signani, ex consigliere della fondazione Casa di riposo, già assessore alle politiche socio-sanitarie e abitative, da oltre 20 anni responsabile del settore informatico di una società di ingegneria civile di Faenza. Presente in lista anche Andrea Rossi, ragioniere, impiegato presso la ditta Alpi, capogruppo uscente della minoranza in consiglio comunale. Chiude la lista Lorenzo Monti, 35 anni, ricercatore post-doc all’Istituto Nazionale di Astrofisica, figlio dei gestori dello storico ristorante Monte Busca.

Quinto Cappelli