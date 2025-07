Tredozio, finalmente la biblioteca. Stasera incontro con Maria Pia Timo

Dopo le alluvioni e le frane del maggio 2023, il 18 settembre dello stesso anno un terremoto di magnitudo 4.9 colpì una vasta area dell’Appennino tosco-romagnolo, causando ingenti danni sia agli edifici pubblici sia a quelli privati. Tra gli edifici resi inagibili a Tredozio, la biblioteca non è più tornata in funzione, e per questo il Comune intende allestire un nuovo spazio destinato ad ospitare una raccolta libraria ed eventi legati alla cultura, quali presentazioni libri, gruppi di lettura, proiezioni.

A giugno la Bottega Bertaccini di Faenza ha lanciato una campagna di donazione e raccolta di libri per la Biblioteca di Tredozio, "convinti che anche attraverso i libri un paese possa riprendersi, con la lettura e la socialità possiamo evitare che diventi un borgo fantasma". La nuova biblioteca di Tredozio sorgerà in un fabbricato in piazza XXV aprile. La raccolta di libri, denominata ‘Libri portati’, è andata molto al di là delle previsioni degli organizzatori, perché moltissimi faentini e romagnoli hanno raccolto l’appello. Infatti, sono stati raccolti più di 3.000 libri (82 scatoloni), di romanzi, thriller, classici, tanti libri per ragazzi, storia, libri illustrati.

Spiegano gli organizzatori: "Provvederemo a consegnare i libri alla Biblioteca di Tredozio durante un incontro organizzato per stasera in piazza Vespignani alle ore 21, per una serata animata dall’attrice Maria Pia Timo, che parlerà e sparlerà di libri. Sarà anche l’occasione per presentare il suo libro ‘Piada e piadina - Guida sentimentale a chioschi, botteghe e baracchine di Romagna’ (Polaris Edizioni).

Quinto Cappelli