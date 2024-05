‘Tredozio prima di tutto’. Così la Vietina tenta il tris

"Alla presentazione della lista civica ‘Tredozio prima di tutto’, la piazza era piena, davanti alla nostra sede elettorale in via XX Settembre 23. E’ stata molto bella e consolante questa visione. Ringrazio tutti i partecipanti". Lo racconta Simona Vietina, sindaca uscente di Tredozio e candidata al tris l’8 e 9 giugno con l’altro sfidante Giovanni Ravagli, in testa all’altra lista civica ‘Ripartiamo da Tredozio’. Vietina, proponendosi per il terzo mandato l’altra sera all’inaugurazione della sede e alla presentazione dei candidati consiglieri in lista, ha sostenuto: "La nostra squadra, che è forte e coesa, si è formata per dare speranza e futuro al nostro Comune, in questo momento così delicato".

Il riferimento è chiaramente rivolto alla situazione post terremoto e alla ricostruzione. "I candidati – ha proseguito Vietina – provengono da settori diversi e hanno esperienze variegate, garantendo così una completa rappresentanza di tutti i cittadini".

Ecco la lista dei candidati consiglieri in ordine alfabetico: Michele Bassetti, 27 anni, vicesindaco e assessore uscente (subentrato nella carica al compianto Lorenzo Bosi, morto improvvisamente un anno fa), cuoco e titolare di un ristorante locale; Mariateresa Frassineti, pensionata di 66 anni; Davide Liverani, 41 anni, titolare azienda di trasporti; Jessica Meloni, direttrice del centro di accoglienza; Clara Parrucci, 47 anni, impiegata in un cooperativa sociale e segretaria della Pro loco; Cristian Manuel Perez medico e responsabile di una ditta in campo sanitario; Domenico Pierazzoli, ingegnere, già in passato in amministrazione con Simona Vietina, come vicesindaco; Fausto Ricci, 49 anni, operaio macchine movimento terra; Silvia Samorì, 56 anni, dipendente Ferrovie dello Stato, nell’ultimo anno organizzatrice del Premio di poesia ‘Maria Viginia Fabroni’; Roberto Tosetti, 58 anni, pensionato. Da notare che Cristian Manuel Perez, quando a maggio 2023 il paese rimase isolato causa alluvione e frane, fu inviato come medico a Tredozio dai Carabinieri. In seguito a questi legami, ha donato un’ambulanza al paese, come Associazione di volontariato La Sorgente Ambulanze di Bologna, di cui è direttore sanitario. Durante la serata, la candidata Vietina ha illustrato anche i ‘traguardi ottenuti’ della passata amministrazione, spiegando anche i punti fondamentali del programma o, meglio, ‘l’obiettivo comune’ da raggiungere nei prossimi cinque anni (come recita il logo della lista), che è "la ricostruzione del dopo alluvione, frane e terremoto".

Quinto Cappelli