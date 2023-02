Tredozio, raccolte altre quaranta firme Meldola, Bruno (FdI): "Mike 42 fondamentale"

Durante il mercato settimanale a Tredozio, ieri mattina gli esponenti di Fratelli d’Italia del Tramazzo hanno allestito un banchetto per raccogliere le firme contro i tagli delle due auto mediche a Meldola e Faenza. "Giù le mani dal 118" lo slogan per richiamare i cittadini. Racconta Pietro Vinci, responsabile del banchetto con Micaela Pazzi: "Dalle 10 alle 12 abbiamo raccolto 40 firme di tredoziesi, di cui il 70% donne e 5 giovani. Qualcuno ha politicizzato questa raccolta accusandoci di aver portato a firmare gli immigrati. Ma sia a Modigliana sabato, dove abbiamo raccolto 148 firme e dove torneremo, sia a Tredozio si è avvicinata gente di tutti gli orientamenti politici: questo non è solo un problema politico, ma della salute di tutti". Da qui l’altro slogan "La sanità non è un problema di colore". Con lo spostamento da Faenza a Cotignola (o a Castelbolognese), se prima il mezzo col medico arrivava a Tredozio in 15 o 20 minuti, "ora il tempo raddoppia o triplica, dovendo attraversare Faenza". Nel Tramazzo poteva arrivare l’auto medica anche da Meldola, "a sua volta tagliata".

E in merito a Meldola, netta la presa di posizione in consiglio comunale della neo consigliera Lara Bruno di Fratelli d’Italia, che ha condiviso l’ordine del giorno: "L’automedica Mike 42 rappresentava un presidio fondamentale e trovo che il taglio sia incomprensibile, così come credo che certe decisioni non possano essere calate dall’alto da chi evidentemente conosce poco la realtà locale e si permette di ignorare le perplessità di quindici sindaci. Conosco gente che è stata salvata grazie alla Mike 42 e io stessa – ha specificato – ho avviato una petizione civica online che sta superando le duemila adesioni".

q. c.