Tredozio, riaperto l’ufficio postale. Pronti a ripartire dopo il sisma

È ufficialmente riaperto l’ufficio postale di Tredozio: venerdì scorso è stata inaugurata la nuova sede di via della Repubblica 6/8, che segna una ripartenza per il punto di Poste Italiane, dopo la precedente chiusura dell’edificio di via San Giorgio 7, decisa in seguito agli eventi sismici che nel settembre del 2023 hanno colpito tutto il territorio. In questo periodo però, l’azienda ha continuato a garantire tutti i servizi postali e finanziari, prima attraverso un punto mobile e poi, già dal dicembre 2023, in un container situato provvisoriamente in piazza XXV Aprile, al centro del paese, lungo il fiume (la stessa via che ha accolto le sedi temporanee della biblioteca, del municipio e dei servizi comunali, tutti colpiti dal terremoto di due anni fa).

La nuova sede, realizzata secondo le linee guida del progetto ‘Polis – Casa dei servizi di Cittadinanza digitale’, offre ai cittadini di Tredozio la possibilità di utilizzare i servizi con maggior comfort e sicurezza, grazie allo sportello polifunzionale che garantisce tutte le operazioni finanziarie e postali e ad una nuova sala al pubblico più ampia, accogliente e priva di barriere architettoniche. A tutto questo si aggiunge poi la possibilità di richiedere i nuovi servizi e certificati di pubblica amministrazione, come ad esempio il passaporto. Sarà naturalmente ancora possibile utilizzare gli altri canali di accesso di Poste Italiane, tra cui l’applicazione per smartphone ‘Banco Posta’ e il sito www.poste.it, per la maggior parte dei servizi dell’azienda, tra cui l’invio di denaro, la gestione delle linee di credito e dei piani di investimenti, di telefonia e di risparmio postale.

La nuova sede, che si aggiunge alle altre 82 presenti in provincia di Forlì-Cesena, sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.45, e il sabato fino alle 12.45.

s.v.