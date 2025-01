Tredozio riavrà la scuola. Sono in arrivo 3,8 milioni

"Il Governo ha stanziato 61 milioni di euro, grazie al decreto ministeriale numero 254 dell’11 dicembre 2024, per il triennio 2023-2025. Questi fondi sono destinati all’adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici, oltre che alla costruzione di nuovi immobili laddove necessario. Tra i beneficiari figura anche la scuola terremotata di Tredozio". Lo annuncia la deputata Rosaria Tassinari, coordinatrice regionale dell’Emilia-Romagna di Forza Italia e capogruppo nella Commissione Istruzione e Cultura della Camera, che ha fortemente sostento il provvedimento.

Spiega nel dettaglio la deputata forlivese: "Sono stati assegnati 3.829.175,63 euro alla ricostruzione dell’edificio scolastico di Tredozio, danneggiato dalle scosse sismiche di magnitudo 4.9 del 18 settembre 2023. E tale intervento è cruciale per riportare alla normalità gli alunni del quel Comune, che da mesi studiano in strutture provvisorie. Dopo aver vissuto prima nelle tende sul prato, poi in quelle allestite nel palazzetto dello sport, ora si trovano in moduli prefabbricati. Questa situazione non poteva durare a lungo, e sono felice che grazie a questo finanziamento si possa finalmente procedere verso una soluzione stabile e sicura".

L’impegno di Rosaria Tassinari per il territorio è stato capillare: "Ho seguito fin dall’inizio la situazione dei comuni terremotati dell’Appennino tosco-romagnolo, dove sono ancora sfollate un centinaio di famiglie. Interventi come questo sono fondamentali per ridare dignità e speranza alle comunità colpite, in particolare a Tredozio e Rocca San Casciano".

Tassinari ha spiegato che i lavori devono essere aggiudicati entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto ministeriale (avvenuta il 13 gennaio 2025), con termini di realizzazione stabiliti in 36 mesi per interventi superiori ai 2 milioni di euro, come nel caso di Tredozio. Inoltre, l’amministrazione locale potrà richiedere un’anticipazione del 40% dei fondi entro il 30 gennaio.

Conclude Tassinari: "Ringrazio il Governo per l’attenzione dimostrata verso le necessità del nostro territorio e la Regione Emilia-Romagna per aver scelto di destinare tutti i fondi arrivati dal Governo alla scuola di Tredozio. Questo risultato dimostra quanto sia importante lavorare con determinazione per le esigenze del nostro territorio e quanto sia fondamentale che le istituzioni collaborino, come hanno fatto Governo e Regione, per il bene dei cittadini".