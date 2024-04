"Tredozio riparte grazie alle tradizioni"

La sagra dell’Uovo il giorno di Pasqua, il concerto nazionale ‘Pasqua della Ripartenza’ organizzato la sera di Pasqua dal Mei con una decina di cantautori e il Palio dell’Uovo rimandato a domenica scorsa causa pioggia, hanno portato Tredozio alla ribalta regionale e nazionale non solo come paese alluvionato, nonché terremotato, ma anche come un paese e un territorio con eccellenze ambientali, culturali, gastronomiche e della tradizione.

"Tutte le attività turistiche legate alla Pasqua – commenta il presidente della Pro loco, Matteo Bendoni – hanno attirato in paese fra le tremila e le quattromila persone, più tutti quelli che hanno visto attraverso la tv e i social le immagini e i video, nonché i resoconti dei giornali. Insomma, noi della Pro loco, insieme al Comune e ai Rioni Borgo, Casone, Nuovo e Piazza, abbiamo lavorato e faticato tanto, ma, uniti, abbiamo dato una grande spinta alla ripartenza del paese, anche da punto di vista psicologico e morale".

Aggiunge il giovane presidente della Pro loco: "Con queste iniziative stiamo dimostrando a noi stessi, alle istituzioni pubbliche e private del territorio e almeno della Regione che Tredozio non è solo il paese dei disastri, ma anche del rimboccarsi le maniche in tutti i settori". Spiega ancora Bendoni: "La Sagra dell’Uovo vuol dire anche valorizzazione della cucina locale, delle tradizioni gastronomiche, come il bartolaccio cui dedichiamo una sagra, e quindi valorizzazione dei ristoranti e dei tanti agriturismi locali, un importante settore socio-economico che dà lavoro a tante famiglie e persone". Non sono ancora terminate la fatiche della Sagra e Palio dell’Uovo che i volontari della Pro loco pensano alla collaborazione con la Squadra Val Tramazzo per la Sagra del Cinghiale a luglio, alle Feste dell’Estate Tredoziese in agosto e alla Sagra del Bartolaccio a novembre. "Tutte queste iniziative sono collegate anche alla valorizzazione dell’ambiente e della natura del territorio".