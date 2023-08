Tredozio si rialza: eventi estivi al rush finale

di Quinto Cappelli

Le manifestazioni estive a Tredozio si concluderanno la prossima settimana, con la proiezione di tre film in piazza Vespignani e un concerto a palazzo Fantini, la bella location del XVII secolo aperta dai privati al pubblico e conosciuta ormai non solo nella valle del Tramazzo-Marzeno e nei paesi dell’Appennino, ma anche in tutta la Regione.

I tre film, alle 20.30, nell’ambito di Cinema Revolution ‘Magia sotto le stelle’, sono in programma mercoledì 23 agosto ‘Grazie ragazzi’, giovedì 24 ‘Il gatto con gli stivali’ e domenica 27 ‘The Lost City’. Spiega la sindaca Simona Vietina: "Le tre serate sono offerte al nostro Comune, uno dei più colpiti dall’alluvione di maggio e rimasto isolato per oltre due settimane, dal Ministero della cultura, Accademia Perduta, Emilia Romagna Teatri, Emilia Romagna Festival e Ravenna Festival, che ringraziamo".

Inoltre, il 28 agosto, alle ore 18 a palazzo Fantini, è in programma un concerto con ingresso libero, nell’ambito dell’iniziativa ‘I luoghi del tempo e dello spirito’, organizzato dall’Associazione Collegium Musicum Classense. Prima e dopo il concerto sarà possibile visitare il giardino del palazzo.

Durante tutto il periodo estivo, agriturismi, bar, ristoranti di Tredozio e alta valle del Tramazzo propongono serate a tema ed eventi. Commenta Beatrice Fontaine, proprietaria di palazzo Fantini e presidente regionale dell’Associazione Dimore storiche dell’Emilia Romagna: "Il concerto di lunedì 28 è l’ultimo di agosto a palazzo Fantini e spero vada bene come i precedenti, specialmente quello organizzato da Emilia Romagna Festival che ha premiato Elio delle Storie Tese". La titolare di palazzo Fantini lamenta, invece, la scarsità di visitatori al giardino all’italiana del palazzo, "a causa dell’alluvione e dell’isolamento del paese per le frane e le strade chiuse".

Aggiunge Beatrice Fontaine: "Dal 20 maggio al 24 giugno è rimasta chiusa Torre Fantini, la casa d’accoglienza turistica per stranieri, perché ho dovuto dedicare tanto tempo e impegno per liberare l’esterno da una frana che ha attraversato il giardino".

Da fine giugno però Torre Fantini ha riaperto, "con una buona affluenza di turisti stranieri". Quindi, il turismo estivo ha seguito un andamento a singhiozzo, come del resto gli eventi organizzati da enti e associazioni. Sono stati invece soddisfatti i dirigenti della Pro loco per le Feste di Ferragosto.