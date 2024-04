Tredozio, spunta un avversario per la Vietina

Pare matura a Tredozio la candidatura a sindaco per le comunali dell’8 e 9 giugno di Giovanni Ravagli (nella foto), a capo di una lista civica trasversale per sfidare la sindaca uscente Simona Vietina che, dopo alcune incertezze e contatti con le forze politiche in campo, ha confermato da alcune settimane la sua ricandidatura per un terzo mandato, a capo di una lista civica.

Ravagli, conosciuto come Gianni, è nato 61 anni fa a Tredozio, figlio di Gastone, geometra nell’ufficio tecnico comunale del paese negli Anni Sessanta. Il padre con la famiglia si trasferì a lavorare presso l’ufficio tecnico di San Mauro Pascoli. Lì dal 1989 opera anche Giovanni Ravagli, geometra, col ruolo attuale di capo ufficio (presto in pensione), dopo il diploma ottenuto nel 1981 all’Istituto tecnico Leonardo da Vinci di Cesena, cinque anni presso il calzaturificio Sergio Rossi di San Mauro e un quadriennio come libero professionista fino al 1989.

A Tredozio Gianni Ravagli ha ancora la casa paterna e un altro appartamento (uno di questi edifici terremotato) e rientra spesso, dato che in paese ha ancora parenti e amici. Vive con la famiglia a Savignano sul Rubicone e lavora appunto nel Comune di San Mauro Pascoli, molto stimato per la sua preparazione tecnica (è ancora laureando in ingegneria edile presso l’università di Bologna, sede di Ravenna) dagli amministratori locali, fra cui la sindaca di sinistra Luciana Garbuglia, al suo quarto mandato intervallato da una pausa.

Inoltre, Ravagli non è nuovo all’impegno politico. Infatti, a Savignano è stato in passato referente di Forza Italia e consigliere comunale dal 1990 al 1995 e dal 1999 al 2009, e contemporaneamente assessore ai lavori pubblici e all’ambiente dal 1999 al 2004 col giovane sindaco di sinistra Sergio Gridelli a capo di una lista civica trasversale. Dopo il terremoto del 18 settembre scorso, a Tredozio ha fatto parte della Commissione comunale per la ricostruzione istituita dalla sindaca, formata dalla stessa Simona Vietina, dal vicesindaco Michele Bassetti, dai consiglieri di minoranza Andrea Rossi (capogruppo) e Carlo Versari, dagli ex sindaci Pierluigi Versari e Luigi Marchi, dal geometra Pino Lioi e dall’avvocato Giuseppe Neri.

In quanto responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di San Mauro e in seguito ai problemi provocati dall’alluvione, Ravagli avrebbe instaurato anche buoni rapporti con il presidente della Regione Stefano Bonaccini, commissario alla ricostruzione del dopo terremoto, e con l’assessora regionale Irene Priolo, responsabile della Protezione civile regionale.

La candidatura del civico Ravagli (nome uscito dal cilindro degli strateghi della politica tredoziese), che dovrebbe essere resa ufficiale alla fine della prossima settimana, potrebbe rimescolare le carte delle forze politiche e fermare a due le candidature a sindaco e relative liste, anche perché il grande problemache assilla tutti e che sta alla base della legislatura sarà la ricostruzione, legata strettamente alla ripartenza.