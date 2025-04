Tredozio, tornano Sagra e Palio dell’uovo

La Sagra e palio dell’uovo di Tredozio ha raggiunto quest’anno la sua cinquantanovesima edizione, organizzata nel paese dell’alta valle del Tramazzo, come sempre, dalla proficua collaborazione tra Comune, Pro loco e dai quattro rioni coinvolti nei giochi: Borgo, Casone, Nuovo e Piazza.

Come da tradizione, la manifestazione si svolgerà nei giorni di Pasqua e Pasquetta, che quest’anno cadono domenica 20 e lunedì 21 aprile. Il cartellone dell’iniziativa prevede un ricco programma di giochi, gare, degustazioni, piatti tipici, mostre ed escursioni, mentre tutti i locali, negozi, ristoranti e agriturismi del territorio offriranno il meglio della zona, soprattutto per quanto riguarda la loro ricca tradizione nel campo dell’enogastronomia.

È stato presentato proprio nei giorni scorsi il programma del pomeriggio della domenica di Pasqua per la Sagra dell’Uovo, il cui evento principale, che promette di attirare tutti gli appassionati di cucina del territorio, è la ‘Gara delle sfogline’, la competizione per decretare la migliore sfoglia tirata a mattarello in un tempo stabilito, dopo aver fatto l’impasto con le uova – intendendo per migliore la sfoglia rotonda col più ampio diametro. A seguire, il ‘Campionato nazionale dei mangiatori di uova sode’, considerando che il campione in carica è riuscito a raggiungere il record mangiando 22 uova in soli tre minuti. Poi, la ‘Battitura dell’uovo sodo’ fra il pubblico (ragazzi e adulti): ogni partecipante avrà un uovo sodo con cui dovrà cercare di ammaccare l’uovo dello sfidante, gara detta in dialetto ‘picì’ (picchiare le uova sode una contro l’altra nelle punte).

Le gare pomeridiane del giorno di Pasqua si concludono col ‘Palio dell’Uovo al femminile’, che si disputa tra le quattro squadre di ragazze dei quattro rioni: fra le varie battaglie, ecco la ‘Gara di caccia dell’uovo nel pagliaio’, consistente nella ricerca di 200 uova sode in un capiente pagliaio, e la ‘Gara a staffetta dell’uovo guancia guancia’. A fine serata premiazioni e festeggiamenti.

Il programma del Palio dell’Uovo maschile che si svolgerà il lunedì, nel pomeriggio di Pasquetta, prevede due manifestazioni particolari. La prima è la tradizionale sfilata in costume dei 4 gruppi rionali (con 80-100 figuranti per ogni gruppo), con i loro carri allegorici a tema, che percorreranno due giri ciascuno nel centro storico, in mezzo al pubblico e davanti ad una giuria.

Ed ecco poi il celebre Palio dell’Uovo maschile, che si disputa fra i quattro rioni sulle rive del fiume Tramazzo: Borgo (colore rosso), Casone (blu), Nuovo (bianco) e Piazza (verde). La sfida consiste in 4 gare: ‘Battaglia delle uova crude’, col lancio di 600 uova per ogni tornata; ‘Tiro al bersaglio’, lancio di uova crude verso un maxi bersaglio, con la squadra avversaria che cerca di fermarne la corsa con una pala di legno; ‘Ricerca dell’uovo nel pagliaio’; ‘Tiro alla fune’ sui margini del fiume, con le squadre avversarie situate sulle rive contrapposte.

I due giorni saranno animati da stand di gastronomia e mercati ambulanti, e sarà possibile degustare piatti tipici della Romagna e della Romagna Toscana nei ristoranti ed agriturismi locali, in particolare cappelletti, tortellini, lasagne, tagliatelle e dolci di castagne.