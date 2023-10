Tredozio, un mese fa il terremoto: "Ci serve lo stato di emergenza"

Tredozio («forlì), 8 ottobre 2023 - “L’altra sera abbiamo fatto una riunione con la cittadinanza, che, a un mese dal terremoto del 18 settembre, comincia a sentirsi abbandonata". E’ il commento all’ultimo incontro che la sindaca di Tredozio, Simona Vietina, ha organizzato con la popolazione, "perché da 15 giorni aspettiamo tutti lo stato di emergenza nazionale da parte del Governo, che non arriva, come è stato chiesto il 3 ottobre scorso dal presidente della Regione Stefano Bonaccini". Da giorni circola voce che i sindaci romagnoli e toscani dell’Appennino terremotato stiano scrivendo una lettera al Governo per chiedere, oltre all’approvazione dello stato di emergenza nazionale, anche come commissario alla ricostruzione delle zone terremotate il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Sindaca Vietina, cosa c’è di vero? Ne ha parlato con Tommaso Triberti, sindaci di Marradi, epicentro del sisma?

"Giorni fa ci siamo sentiti per ipotizzare la richiesta comune dello stato di emergenza. Sembra esserci anche l’accordo per la richiesta di Figliuolo come commissario alla ricostruzione. Ma su quest’ultimo punto di ufficiale e di scritto non c’è ancora niente".

Quanti sono a Tredozio gli edifici inagibili (22 a Rocca San Casciano) e i cittadini sfollati (56 a Rocca) a un mese dal sisma?

"Gli edifici dichiarati inagibili sono 101, fra cui 65 appartamenti con circa 150 cittadini sfollati e sistemati in situazioni provvisorie. Ma ci sono anche una decina di attività commerciali, come negozi e bar, cui vanno aggiunti i luoghi pubblici, fra cui municipio, scuole, posta, biblioteca e sedi di alcune associazioni di volontariato. Ma anche le chiese sono chiuse".

A che punto siete con le casette?

"Abbiamo bisogno di casette idonee, ma da soli non ce la facciamo ad ospitare le oltre 150 persone che hanno la casa inagibile ed al momento sono ospitate all’ostello e in campeggio, con bagno in comune e senza cucina" .

La Torre civica cui è collegata la zona rossa?

"Il centro storico è fortemente danneggiato e simboli, come la Torre Civica, sono gravemente compromessi. Siamo in attesa della messa in sicurezza".

La scuola?

"Per ora funziona bene dentro le tende della Protezione civile, all’interno del Palazzetto dello sport per 88 alunni. Ma non potrà resistervi a lungo. L’edificio scolastico dovrà essere abbattuto e ricostruito. Ma è urgente trovare il modo di ricostruire la scuola a Tredozio. Perciò dopo la riunione dell’altra sera con la popolazione, ho lanciato un appello su Facebook per una raccolta fondi in crowdfunding, perché stiamo mettendo tutte le nostre energie nella ricostruzione, ma da soli non ce la facciamo".

Atri obiettivi con la raccolta fondi?

"Comprare delle casette di legno per tutte quelle famiglie che non possono rientrare in casa a causa dei danni dovuti al terremoto, che al momento sono ospitate nell’ostello e nel camping."

Come state affrontare il terremoto, dopo aver affrontato pochi mesi fa l’alluvione?

"Tredozio è ancora alimentata dalla forza e dalla determinazione di coloro che chiamano questo luogo casa".

A un mese dalla terribile scossa, il terremoto ha lasciato molti segni di devastazione esterna, ma c’è dell’altro?

"Ha lasciato segni indelebili sulla comunità, che è ancora alle prese con i gravi danni subiti".