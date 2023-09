Tredozio, un pesante bilancio. Notte sulle brandine per 50 sfollati

Il bilancio provvisorio dei numeri causati dal terremoto, stilato dalla sindaca di Tredozio, Simona Vietina, al terzo giorno dalla scossa di magnitudo 4.8, piombata sul paese dell’alto Tramazzo e tutto l’Appennino tosco romagnolo, è molto lungo. Al Comune, scuole e ufficio postale non agibili, si aggiungono 25 palazzine o case, con 50 sfollati. Quelli che hanno dormito sulle brandine del palazzetto dello sport sono oltre 50, altrettanti nelle casette o tende del campeggio, molti di più quelli che hanno trascorso la notte in auto nell’area attorno al palazzetto oppure davanti a casa propria.

La cucina da campo, in funzione nel Centro turistico Le Volte, diventato per l’occasione il cuore della vita del paese (area camper, piscina, camping con tende e casine in legno, ostello, sede Protezione civile, palazzetto dello sport, tendopoli per la scuola e ristorante trasformato in sede comunale) ogni giorno sforna 150 pasti a pranzo e altrettanti a cena. Ieri a pranzo lo chef di turno ha sfornato polenta per tutti. I vigili del fuoco sono più di 30, suddivisi in diverse squadre e provenienti da varie città d’Italia, passando gli elenchi delle abitazioni segnalate per ulteriori controlli a 6 ingegneri mandati dalla Regione "per verificare la stabilità degli edifici". Martedì sera la sindaca Simona Vietina ha presieduto il consiglio comunale, nella sede provvisoria. "C’erano tanti cittadini – spiega – che volevano sapere le ultime notizie e come faremo ad affrontare tutti questi nuovi problemi e questa inaspettata e difficile situazione". Uno degli argomenti principali è stata la scuola, che riaprirà stamattina nel prato dietro al palazzetto in nove grandi tende delle Protezione civile, una per ogni classe dei 90 bambini e ragazzi dell’infanzia, primaria e medie. Racconta a questo proposito la sindaca: "D’accordo col presidente della Regione Stefano Bonaccini, abbiamo stabilito che sotto le tende i ragazzi dovranno starci per poco tempo, perché presto arriverà il freddo e la cattiva stagione. Allora appena arriveranno le casette di legno dalla Regione, la scuola si trasferirà in piazza XV Aprile, che spesso serve da parcheggio in centro al paese".

La sindaca ringrazia le insegnanti, i dipendenti comunali e i volontari della Protezione civile: "Tutti insieme si sono impegnati per riaprire in tempi record la scuola per i nostri ragazzi, che così possono proseguire la loro attività, come tutti noi". Per essere più vicina ai cittadini, la sindaca trascorre la notte con gli sfollati. "La prima notte ho dormito in una brandina del palazzetto, la seconda in una tenda, perché devo essere sempre a disposizione nella duplice veste di sindaco e responsabile della Protezione civile".