Tredozio, un team pulisce il paese

Con la partecipazione di una cinquantina di volontari, si è svolta domenica a Tredozio la ‘giornata ecologica’, organizzata dall’amministrazione in collaborazione con la Protezione civile e le associazioni di volontariato, fra cui Pro Loco, Associazione genitori e SoftAir. I volontari si sono dati appuntamento nel piazzale del cimitero per dividersi in squadre, guidate dai responsabili degli enti e associazioni, fra cui la sindaca Simona Vietina, e i presidenti della Protezione civile e Pro loco, Andrea Visani e Matteo Bendoni.

Con guanti, sacchi e camioncini, i volontari sono partiti per raccogliere tutta l’immondizia abbandonata lungo le strade e nei luoghi più caratteristici del territorio, fino al lago di Ponte. Commenta la sindaca: "Abbiamo trovato ogni tipo di rifiuto, dalle bottiglie di plastica e vetro a lattine di bibite, da cartacce ad elettrodomestici e perfino gomme di auto, divani e una lavatrice". All’ora di pranzo i numerosi volontari si sono ritrovati nel piazzale del cimitero, con i mezzo del comune, della Protezione civile e Pro loco, e auto private, piene di sacchi. Si stima che siano state raccolte alcune decine di quintali di rifiuti.

Nei prossimi giorni interverrà Alea per lo smaltimento. "Ringrazio tutti i numerosi partecipanti per la bella giornata a favore dell’ambiente – commenta Vietina – che fa onore ai nostri cittadini". Conclude la prima cittadina: "La manifestazione ha messo in evidenza che a Tredozio occorre un anche Centro di raccolta più capiente e organizzato per contenere ogni tipo di rifiuto, mentre ora siamo costretti a portare a Modigliana alcuni rifiuti ingombranti e speciali. Inoltre, il nostro Centro rifiuti necessita anche di una tettoia. Tali richieste sono già state avanzate a Alea".

Quinto Cappelli