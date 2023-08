Tredozio, un viaggio nel tempo Omaggio in musica alla Serenissima

Nell’ambito della rassegna ‘I Luoghi dello Spirito e del Tempo’, si terrà oggi alle 18 a palazzo Fantini di Tredozio, il concerto ‘Intorno a la Serenissima’, organizzato dal Collegium Musicum Classense. Protagonisti del concerto saranno Alessandra Montani al violoncello barocco e Fabio Ciofini al clavicembalo, i quali trasporteranno il pubblico indietro nel tempo, quando Venezia era la città culturale d’Europa, attraverso le musiche di importanti compositori come Platti e Vivaldi. Il concerto è gratuito e si terrà anche in caso di maltempo (info: collegium.musicum.cla[email protected]). Perché un concerto dedicato alla Serenissima?

Rispondono gli organizzatori: "Tra il 1500 ed il 1750 Venezia, rappresentò uno dei centri culturali più fiorenti e importanti d’Europa. La città lagunare diede i natali a compositori come il polistrumentista Platti, considerato fra i principali ideatori della Sonata ‘moderna’, che vide la sua arte musicale svilupparsi successivamente in Germania al servizio del principe-vescovo di Würzburg; il nobile dilettante e poliedrico Alessandro Marcello, che divise la sua vita tra la musica, la pittura, la filosofia, la matematica e l’attività politico-diplomatica in Oriente; il prete rosso Antonio Vivaldi, la cui arte influenzò in maniera profonda la cultura popolare e di massa, la cui musica superò i confini nazionali e fu oggetto di studio ed elaborazione da parte di insigni compositori coevi (come i concerti dell’Estro Armonico trascritti da Johann Sebastian Bach per organo e clavicembalo). Infine, altri, come il mitteleuropeo (modenese di nascita) Antonio Maria Bononcini, vi si trasferirono per studiare ed operare in qualità di musicista".

Quinto Cappelli