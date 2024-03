Tregua Comune-Ascom. Ma l’associazione tace

Ascom-Confcommercio a tu per tu con la giunta. L’incontro, organizzato dopo il duro attacco del direttore Alberto Zattini e la vibrante risposta del vicesindaco Daniele Mezzacapo, si è svolto venerdì mattina. Ieri il Comune ha diffuso una foto con una stretta di mano tra i due ed emesso una nota, condivisa anche con l’associazione dei commercianti, che riassume i contenuti dell’incontro: centro storico, sicurezza, attività produttive e progetti per il rilancio della città. Nella nota, tuttavia, è assente la voce di Confcommercio (erano presenti sia il direttore Alberto Zattini sia il presidente Roberto Vignatelli). Contattata, l’associazione non ha voluto commentare.

"Confcommercio è un interlocutore importante di questa Giunta – scrivono il sindaco Gian Luca Zattini e il suo vice Daniele Mezzacapo –, un punto di riferimento strategico per il settore terziario e le piccole medie imprese del territorio. Il loro contributo, al pari di quello di ogni altro stakeholder, è determinante e imprescindibile per costruire una progettualità di lungo corso che sia all’avanguardia e sostenibile". Poi, con evidente riferimento alla polemica dei giorni scorsi, hanno aggiunto: "Ogni tipo di interlocuzione è virtuosa, anche quando nasce da punti di vista diversi, perché il confronto, quando è franco e mosso dagli stessi obiettivi, non va mai soffocato".

Nel merito dei temi sollevati da Alberto Zattini, i due amministratori hanno riconosciuto che "lo sviluppo e la crescita di una città passano inevitabilmente dal rinnovo quotidiano di un patto di collaborazione tra associazioni di categoria e amministrazione comunale. Un patto che si alimenta con progetti condivisi e coraggiosi, pensati per tutelare chi investe nel territorio e crea occupazione". La giunta ha rivendicato di aver "affrontato con questo spirito i primi cinque anni di mandato", cone le associazioni "al centro del nostro percorso di governo".

Un’ulteriore riflessione viene poi attribuita al solo sindaco Zattini: "Il commercio ha un ruolo centrale per la sicurezza e il decoro della città. I negozi e i pubblici esercizi sono il primo presidio contro il degrado urbano. Laddove inaugura un’attività o si apre una vetrina c’è sempre dinamismo e grande professionalità ma, soprattutto, c’è la volontà di fare squadra per rendere Forlì e il suo centro storico ancora più belli".