L’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori ha organizzato per domenica prossima (24 marzo) un trekking con pranzo tra i prati di Monte Maggiore, una piccola frazione del comune di Predappio a 350 metri sul livello del mare, sul versante sinistro della val Brasina e distante circa 10 km da Predappio ed altrettanti da Castrocaro. Spiegano gli organizzatori: "Tra scorci, panorami e produzioni agricole di qualità, che vanno dal biologico, all’olivo ed alla vite, scopriremo questo bellissimo angolo di Romagna nella primavera incombente". Al rientro è previsto il pranzo presso agriturismo Gli Ulivi, con ricco menù: antipasti misti, salumi, crostini e sottaceti; tagliatelle al ragù di maiale; grigliata mista con patate; vino, acqua, caffè e dolci (40 totale, solo escursione 10). Il programma prevede: ore 9.15 ritrovo presso l’agriturismo Gli Ulivi di via Monte Maggiore 3, ore 9.30 partenza escursione, ore 12.30 circa, rientro e pranzo. La distanza dell’escursione è di 8 km, il dislivello di +300 metri, la durata 3 ore circa. Si consigliano calzature da trekking e un litro d’acqua a persona. E’ obbligatorio prenotarsi per l’escursione e pranzo con nominativi e recapiti telefonici o mail entro giovedì 21 marzo (331.7553370 (Ivan, anche Whatsapp). L’evento è aperto a tutti.

