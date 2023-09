Trekking notturno in paese

E’ in programma questa sera a Castrocaro l’ultima camminata sotto le stelle organizzata dalla locale sezione dell’Avis. L’itinerario si sviluppa lungo 9 chilometri misti tra sterrato - asfalto – sentieri e prevede la partenza davanti all’ingresso delle Terme alle ore 20.45 (ritrovo alle 20.30). La carovana proseguirà poi verso il borgo piano per raggiungere via Savelli e, attraverso la salita della Marinella, il colle di Bagnolo. Il ritorno è previsto lungo via Rio Cozzi, costeggiando la Pieve di Santa Reparata, e arrivo in via del Lavoro, davanti al supermercato Conad dove sarà allestito un punto ristoro per i partecipanti. Si consiglia di indossare scarpe da trekking e portare una torcia e dell’acqua. Per informazioni: 335.6096269.