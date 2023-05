Trekking urbano per famiglie con degustazioni

In occasione delle Giornate Verdi, sabato il Museo Archeologico Aldini in collaborazione con Casa Artusi e l’Associazione Mariette propone alle 15.30 un trekking urbano per famiglie alla scoperta di Forlimpopoli, attraverso un gioco di orientamento e degustazione di prodotti tipici. Una passeggiata pomeridiana di circa 2 ore. Al termine, merenda per i piccoli e aperitivo per i grandi. Costo: 15 euro a persona o biglietto famiglia a 40 euro. Prenotazione obbligatoria entro oggi ore 12: 337.1180314 o [email protected]