Tremila a Premilcuore. Domenica torna la castagna

La Sagra della Castagna di Premilcuore, organizzata domenica scorsa dalla locale Pro loco, ha attirato nel paese dell’alta valle del Rabbi circa tremila visitatori. Quest’anno la manifestazione ha tagliato il traguardo della 59ª edizione, "una garanzia e un marchio di qualità", come sottolinea l’attuale presidente della Pro loco, Adamo Biondi, succeduto da vari anni allo storico animatore e compianto presidente Riccardo Perini.

"Quest’anno purtroppo – racconta Biondi – finora la stagione è stata scarsa di frutti, anche se le primizie non mancavano dalle bancarelle e dall’enorme bruciatore per sfornare durante la giornata 130 chili di caldarroste". Soddisfazione ha espresso la Pro loco anche per la partecipazione alla raccolta delle castagne presso i locali castagneti, fra i meglio conservati dell’Appennino romagnolo, con l’adesione di escursionisti di Forlì, Cesena e Ravenna.

Il pacchetto promozionale della Pro loco prevedeva: visita guidata ad un castagneto relativamente comodo anche per famiglie con bambini, raccolta delle castagne (che quassù si chiamano marroni buoni domestici) che vengono lasciate ai raccoglitori, che hanno concluso la giornata presso l’Area Feste, gustando i cibi tipici della zona, fra cui cappelletti, polenta, tortelli alla lastra, piadina fritta, carne alla griglia.

Domenica prossima si farà il bis, con importanti novità: la terza domenica di ottobre la Sagra della Castagna è in abbinamento con la Sagra del Raviggiolo, prestigioso presidio slow-food. Inoltre, rivive la tradizionale macellazione del maiale (Masè e Porc) cioè la trasformazione della carne di maiale in salsicce, bistecche, braciole, ciccioli, coppa di testa (musotto). Molto apprezzato anche un piatto tipico locale, che unisce la tradizione alla novità: raviggiolo, piadina e polenta dolce di castagne.

Quinto Cappelli