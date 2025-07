Trent’anni senza Fabio. Con la ’Casartelli’ la città salta in bici:: "Tantissimi iscritti"

Forlì ricorda il ciclista Fabio Casartelli con la seconda edizione della manifestazione di granfondo a lui dedicata. L’atleta azzurro, tragicamente deceduto trent’anni fa al Tour de France del 1995, era legato a Forlì grazie alla moglie Annalisa Rosetti, rimasta vedova con Marco, figlio della coppia di appena due mesi. Annalisa e il figlio Marco, oggi 30enne, sono stati tra i promotori, anno scorso, della manifestazione.

Domenica con partenza alle 8 da piazza Saffi, l’Asd Aps Cicloclub Estense promuove la seconda edizione della manifestazione ciclistica non competitiva in memoria del campione olimpico su strada dei giochi di Barcellona ’92.

"La partecipazione e l’interesse a livello nazionale sono aumentati sensibilmente rispetto alla scorsa edizione – spiega Luigi Menegatti, referente del cicloclub organizzatore – e questo è un segno del fatto che stiamo facendo un buon percorso e un grande lavoro insieme alla famiglia Casartelli per ricordare Fabio".

Per la manifestazione sono previsti tre percorsi, divisi per ordine di difficoltà: il percorso verde di 48 km è pensato per per famiglie e bici con pedalata assistita; il percorso blu di 85 km per ciclisti con livello di esperienza intermedio; il percorso rosso di 125 km per ciclisti allenati ed esperti, spingendosi fino ai colli cesenati.

Data la natura non competitiva, non sono previste misurazioni dei tempi di percorrenza, premi o classifiche formali. Le iscrizioni saranno possibili fino a sabato, giorno antecedente all’evento, presso il velodromo Glauco Servadei – che è anche il punto finale e traguardo di tutti e tre i percorsi – dalle 14 alle 19 e per tutta la giornata di sabato stesso.

Contestualmente, lo staff della Granfondo Casartelli si è impegnato anche nell’organizzazione di eventi collaterali e altrettanto carichi di valore simbolico. Per sabato è prevista infatti la ‘Ride for a secret’, pedalata solidale di 5 chilometri a favore dell’associazione forlivese ‘Ti racconto un segreto’, impegnata a sostegno delle donne vittime di violenza. "Siamo un’associazione giovane – spiega Elisa Valentini, presidentessa e tra le fondatrici –, pensata per essere un luogo e un momento di rinascita per tutte le donne che hanno avuto esperienze di violenza. Per questo cerchiamo di promuovere spesso iniziative legate allo sport e alla socialità, pensate per essere un punto di incontro e di ritrovo".

Il raduno dei partecipanti è previsto per le ore 8 circa in piazza Ordelaffi, con partenza alle 10, e il percorso prevede l’attraversamento totale del parco urbano forlivese Franco Agosto fino al rientro nel luogo di partenza, in cui verranno offerti gadget e merende.

"Eventi di questo tipo uniscono sport, cultura, socialità e turismo. Servono a fare squadra – conclude infine l’assessore Kevin Bravi – e a migliorare la sinergia con tutte le associazioni cittadine e del territorio. Da sottolineare anche l’aspetto solidale, che ha nello sport un raccordo fondante e che è sempre in prima linea nelle nostre organizzazioni con buon auspicio per il futuro".