Trerè presidente del tribunale di Ravenna

E’ fissato per lunedì 13 gennaio il giuramento, a palazzo di giustizia, del nuovo presidente del tribunale di Ravenna Giovanni Trerè; subentra a Michele Leoni, che si era dimesso nell’ottobre del 2023. Giovanni Trerè ha 63 anni ed è stato nominato dal Csm presidente del tribunale di Ravenna nell’ottobre scorso. E’ nativo di Forlì dove peraltro ha lavorato per quindici anni, dal 2003 al 2018, prima come giudice dell’udienza preliminare e giudice delle indagini preliminari e poi come presidente della sezione penale del tribunale. Nel novembre del 2018 Trerè lasciò Forlì (dove peraltro aveva ricoperto anche l’incarico temporaneo al vertice del tribunale) per la Corte d’appello di Ancona.