Tribuna, lavori di restauro: al via lunedì il secondo stralcio

Sono stati affidati i lavori per il secondo stralcio del restauro della Tribuna (XV-XVII) di Modigliana con 98mila euro concessi dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e 44mila del Comune di Modigliana. I lavori affidati all’impresa Andrea Giunchi di Cesena, la stessa del primo intervento, inizieranno lunedì e termineranno entro l’autunno. Il primo intervento del manufatto circolare che costituiva l’ingresso principale al Castello dei Conti Guidi ha interessato la parte prospiciente la piazza Don Minzoni, oltre al restauro e conservazione della statua della Madonna, mentre il secondo stralcio interesserà la parte interna, la scala, la parte di copertura, la sostituzione e il ripristino della muratura ammalorata: sono esclusi i due campanili che sorgono a lato della Tribuna e per i quali sarà necessario un ulteriore intervento. La Tribuna si compone appunto di due campanili e di un’edicola messa a protezione della Madonna, opera dello scultore Clemente Molli nel 1678. Nel campanile di sinistra si trova l’orologio, realizzato nel 1845 da Domenico Cavina. Il campanile di destra fu costruito nel ’700 per simmetria con l’altro. "Ringrazio la Fondazione di Forlì per l’attenzione in favore della conservazione e valorizzazione del nostro patrimonio culturale, importante per le piccole realtà dei Comuni collinari che stanno affrontando con fatica la ripartenza per riparare ai gravissimi danni arrecati al territorio – ha commentato il sindaco Jader Dardi –. La conservazione della memoria storica è un primo indispensabile obiettivo e per Modigliana, il restauro e la valorizzazione dell’edificio della Tribuna, rappresentano un valore identitario che va certamente salvaguardato".

Giancarlo Aulizio