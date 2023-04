Tribunale del lavoro Bonus per docenti, le sentenze: un diritto anche per i precari

Hanno diritto alla ‘Carta docente’ anche gli insegnanti precari della scuola. In estrema sintesi, questo è il contenuto della sentenza, anzi, delle sentenze del giudice del lavoro del tribunale di Forlì. Una vittoria per la Flc-Cgil Forlì-Cesena. Le sentenze sono state pubblicate il 26 aprile scorso e sono relative ai primi ricorsi depositati dal sindacato per vedere riconosciuta la ‘Carta docente’ anche a chi non è di ruolo nella scuola, ma ha contratti brevi e temporanei.

Con la ‘Carta docente’ gli insegnanti hanno un portafoglio di 500 euro annui da poter spendere in attività formative, culturali e per l’acquisto di materiale tecnologico utile al lavoro che svolgono. Questo bonus è stato introdotto nel 2015 con la legge, cosiddetta, della ‘Buona scuola’ e prevede che alla ‘Carta docente’ possano accedere solo gli insegnanti di ruolo, escludendo così tutti i precari. "Grazie a queste sentenze – specifica Pier Francesco Minnucci, segretario Flc-Cgil Forlì-Cesena – trova conferma quanto da sempre denunciato e sostenuto dalla Flc-Cgil e cioè che non ci può essere discriminazione di trattamento tra personale precario e di ruolo, sulla base del principio che a stessi doveri debbano corrispondere stessi diritti. Grazie a questa ulteriore sentenza, che si aggiunge alla serie delle sentenze positive ottenute dalla Flc-Cgil, finalmente i precari non saranno più esclusi dal bonus, da utilizzare sia per l’acquisto di strumentazione tecnologica che per la formazione".

Le sentenze riguardano i circa 150 docenti della provincia di Forlì-Cesena che avevano accolto l’invito del sindacato a fare ricorso contro la legge al tribunale del lavoro. Sentenze dello stesso tipo si registrano in tutta Italia. "Stiamo raccogliendo attraverso il nostro sito – specifica Minnucci – ulteriori adesioni per un altro blocco di ricorsi. Il tutto avviene attraverso i moduli Google a cui si accede dalla home page del sito. Vorrei cogliere l’occasione di ringraziare gli avvocati Ivan Carioli e Claudio Pozzobon per l’ottimo lavoro svolto. La speranza è che tutte queste sentenze possano far cambiare la legge in tal senso".

Anche se i ricorsi sono stati fatti a ‘blocchi’ dal sindacato, le sentenze sono personalizzate su ogni singolo docente che vi ha preso parte. La sentenza è valida anche per i cinque anni precedenti a questo, quindi, coloro che hanno visto riconosciuto il diritto alla ‘Carta docente’ e che lavoravano nella scuola come precari negli anni precedenti, si vedranno accreditati anche gli anni pregressi.

Matteo Bondi