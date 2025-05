Tributo con Toni a Paolo Conte

Il circolo Acli il Grottino di Sadurano dedica una serata alla musica di Paolo Conte. Alle 18.30 sul colle affacciato su Castrocaro è in programma l’esibizione di Giacomo Toni, autore, compositore, pianista e cantante. Un personaggio eclettico che omaggerà il cantautore piemontese con uno stile originale.

"Noto per l’utilizzo di un lessico paradossale e per i monologhi improvvisati che legano un brano all’altro, è attualmente riconosciuto come uno dei migliori cantautori italiani: un compositore con il genio dei grandi vecchi e la forma di un giovane d’assalto". Pungente e ironico, l’artista ha una formazione pianistica jazzistica destinata a sfociare in quello che definisce un personalissimo ‘PianoPunk’. I suoi testi surreali arrivano a sconfinare nell’umorismo.

Toni ha aperto concerti di artisti di fama nazionale come Raphael Gualazzi, Edoardo Bennato, Francesco Baccini e John De Leo. Info: 349.3141820.