Triplo blitz contro il lavoro nero. Mobile imbottito nel mirino: trovati nove operai irregolari

Blitz della Guardia di Finanza di Forlì contro il mondo del lavoro nero nel settore del mobile imbottito. Nove sono stati gli operai trovati, in tre diversi controlli, ad operare senza contratto. Denunciato un imprenditore cinese.

Tra i lavoratori irregolari invece, due sono marocchini e gli altri sette risultano di origine cinese; due di loro sarebbero clandestino, di 51 e 44 anni; in un primo momento i due avevano cercato di sviare i controlli, esibendo foto di altri connazionali e declinando finte generalità; sono stati quindi denunciati per ingresso e soggiorno illegale e per false dichiarazioni sulle identità personali. Avviate le procedure per l’identificazione e l’espulsione dall’Italia.

Uno dei legali rappresentanti delle aziende controllate – un uomo di origine cinese di 37 anni – è indagato per l’assunzione di lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno, di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, considerate le precarie condizioni igienico-sanitarie della società, che fungeva anche da dimora per alcuni dei dipendenti.

Nel corso dei controlli le fiamme gialle hanno identificato in tutto trenta persone, di cui quattordici di origine cinese e 16 magrebina, tutti operai che lavorano per imprese monitorate.