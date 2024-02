Tripudio di maschere al teatro Mentore

E’ stato un vero successo in termini di partecipazione il tradizionale ‘Carneval de Santa’ organizzato dalla Pro loco. Il Teatro Mentore, sabato scorso, si è riempito di maschere colorate ed originali (nelle foto ne vediamo alcune) che all’inizio della serata si sono sfidate nel concorso che da sempre caratterizza l’appuntamento, per poi lasciare da parte le rivalità e ritrovarsi tutti in pista a ballare con i ritmi dettati dai tre dj che si sono alternati alla consolle fino alle prime luci dell’alba.

La giuria, composta dai tre sindaci di Santa Sofia, Galeata e Civitella, dai presidenti delle Pro loco di Corniolo - Campigna, Spinello e Santa Sofia, insieme ai presidenti dell’Unpli provinciale e regionale, hanno faticato non poco per decretare i vincitori delle varie categorie in lizza, prima di riuscire a decidere i vincitori di questa edizione.

Del resto tutti, come ogni anno, hanno dato il meglio di sé per pensare a costumi fantasiosi e divertenti, spesso anche molto elaborati, ma ben presto la voglia di lasciarsi alle spalle per qualche ora le preoccupazioni e i problemi del quotidiano hanno avuto la meglio e il podio si è rivelato per quello che è: un pretesto goliardico per fare festa insieme.

o. b.