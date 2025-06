Trofeo Battistini, domani 4ª edizione

Una giornata per ricordare il grande Roberto Battistini, storico presidente del Borgo Fiorentino di Terra del Sole e, a lungo, migliore balestriere della cittadella. Gli amici della contrada gigliata organizzano la quarta edizione del trofeo ‘Battistini’ per omaggiare una persona rimasta nel cuore.

Domani alle 17.30 l’arena sotto le mura medicee (all’intersezione tra viale Marconi e via Biondina) ospiterà una gara individuale a eliminazione diretta su bersaglio speciale. Seguirà la sfida in famiglia bianchi contro rossi, dai colori del borgo. Alle 20 pizzata conviviale sempre nell’Arena. Per info: 340.0096416.