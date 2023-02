"Troppe dimenticanze" La Lega non crede all’Apt

Continua a far discutere il documentario trasmesso venerdì sera su una tv tedesca: nella lista di ‘50 ragioni per amare l’Emilia-Romagna’, infatti ne manca anche solo una riconducibile a Forlì e al suo territorio. Venerdì Apt ha risposto che la scelta è stata del regista tedesco e che la Regione non ha speso un euro per il progetto. Ma la polemica non si è placata: "Prima l’esclusione dal percorso del Tour de France, poi dal documentario che racconta l’Emilia Romagna ai tedeschi – è il commento di Albert Bentivogli, consigliere comunale e segretario forlivese della Lega –. Una svista oppure un’inspiegabile accanimento? L’esclusione è uno smacco nei confronti di tutti quei operatori locali che negli anni hanno reso la nostra terra un’eccellenza. Come dimenticare il San Domenico e le sue grandi mostre? Il quartiere e l’architettura razionalista unici in Italia? L’enogastronomia? A questo punto esigiamo delle risposte a quesiti che ultimamente si ripetono troppo spesso. Il rischio di pensare a una volontaria discriminazione è alto e sarebbe un clamoroso autogol dei vertici regionali che hanno il dovere di tutelare l’immagine di tutti i territori. Presidente Bonaccini, Forlì non può essere ricordata solo quando si fa campagna elettorale".

Nel dibattito interviene anche l’ex vicesindaco e membro del ‘Comitato per il rilancio di Forlì e del centro storico’ Giancarlo Biserna: "Gabriele Zelli sul Carlino riconosce che non siamo riusciti a ‘bucare’. I turisti vengono al San Domenico, si fanno varie belle iniziative, ma poi è morta lì. Perché, dice Zelli, non puntare su una figura che esce dai confini forlivesi, e che richiama col suo culto mezzo mondo? Alla buon’ora! Sant’Antonio, prima di dirsi da Padova, si chiamava Sant’Antonio da Forlì. Poi Padova ci ha ‘fregato’, ma tant’è. Ora ce la facciamo a fare diventare Forlì nota nel mondo perché abbiamo San Pellegrino?".

Anche Michele Minisci, patron di numerosi eventi musicali in città e storico gestore del Naima Club, ha detto la sua: "Quali eventi di respiro nazionale sono stati organizzati nella nostra città in questi ultimi 10 anni, se escludiamo le grandi mostre del San Domenico? E a questo proposito, che ruolo hanno giocato gli uffici turistici comunali e provinciali? Quando il Naima club poteva godere del forte appoggio regionale per l’organizzazione e promozione dei suoi grandi concerti di jazz e blues, a Forlì per tutta la metà degli anni Novanta e Duemila in ogni stagione concertistica arrivava gente da tutta Italia. Vuol dire che quando si fanno eventi di forte richiamo e si coinvolge la stampa nazionale nel modo giusto e continuativo i risultati arrivano".