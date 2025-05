"Troppe donne lasciano il lavoro dopo i figli"

In occasione della Festa della Mamma, la Cisl Romagna richiama l’attenzione sulla condizione delle madri lavoratrici, sottolineando le difficoltà quotidiane che molte affrontano nel conciliare impegni professionali e responsabilità familiari. "È inaccettabile che, anche in Romagna, troppe donne si trovino ad abbandonare il lavoro per mancanza di sostegno – dichiara Francesco Marinelli, segretario generale della Cisl Romagna –. Per ogni mamma costretta a lasciare il proprio impiego, perdiamo competenze e investimenti formativi che il nostro Paese ha sostenuto. E non possiamo ignorare il ruolo cruciale che i padri devono avere nella crescita dei figli".

I numeri confermano tale realtà: a livello nazionale, oltre 61mila donne hanno rinunciato al lavoro dopo la nascita di un figlio, schiacciate dai costi dell’assistenza all’infanzia o da un mercato del lavoro sordo alle esigenze genitoriali. Anche in Romagna il peso delle spese per la cura dei piccoli incide sui bilanci familiari. La Cisl Romagna chiede un coinvolgimento attivo da parte delle imprese, con strumenti di welfare aziendale. "Chi investe nel benessere dei dipendenti attrae i migliori talenti e registra un aumento della produttività e una riduzione del turnover – prosegue Marinelli –. In Romagna esistono realtà virtuose che offrono contributi per le rette degli asili o la possibilità di telelavoro. Ma queste esperienze positive sono troppo isolate".

Se da un lato vengono apprezzati gli interventi pubblici, come le agevolazioni regionali e il ‘bonus asilo nido’ nazionale, il cammino è lungo. "È fondamentale – conclude il segretario – che le forze politiche pongano la famiglia al centro con misure concrete".