"Troppe feci di cani". Mobilitati vigili ed Enpa

Cittadini incivili che non puliscono le feci lasciate dai propri cani nelle strade e dei parchi di Meldola. Gli episodi segnalati si sono moltiplicati in questi mesi, così da spingere l’amministrazione comunale a invitare i cittadini a rispettare il regolamento comunale. "Si tratta di un fenomeno spiacevole, che compromette la pulizia e il decoro del paese oltre ad avere implicazioni sanitarie. Il comportamento educato e civile di molti è vanificato da quello irrispettoso di pochi", dice l’amministrazione comunale.

Il sindaco Cavallucci ha poi incontrato l’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) e la polizia locale (nella foto, col sindaco al centro) per chiedere un’intensificazione dei controlli legati al rispetto del regolamento per il benessere e la tutela dei cani e il controllo per la rimozione delle deiezioni canine. "Quando si passeggia nelle strade, nei portici, sui marciapiedi, nei passaggi pedonali, nelle aree verdi, nei giardini e negli altri spazi pubblici o di uso pubblico, per motivi di decoro e di igiene, è necessario provvedere all’immediata pulizia delle deiezioni solide e liquide del cane e avere con sè strumenti idonei alla raccolta".