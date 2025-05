Troppi affitti a studenti. Giovani coppie penalizzate

‘La Città cambia’ è stato il tema dell’incontro che si è svolto nei giorni scorsi nella sala ‘Libero Grassi’ nella sede di Confcommercio, in piazzale della Vittoria. Si è trattato di un confronto tra i vertici dell’associazione di categoria e rappresentanti del Comune di Forlì sul tema dell’urbanistica. Le agenzie immobiliari hanno così illustrato le dinamiche del mercato forlivese. Ad aprire i lavori è stato l’intervento di Claudia Biscaglia, vicedirettore di Confcommercio.

A seguire ha preso la parola Matteo Guerrini, presidente di Fimaa - Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari per Forlì e circondario. Per il Comune erano presenti l’assessore all’urbanistica, Luca Bartolini, i dirigenti Stefano Bazzocchi e Massimo Visani. Guerrini ha fatto presente l’esistenza di una situazione emergenziale oramai strutturale, rappresentata dalla difficoltà che hanno le famiglie a trovare casa, individuando la causa nella tendenza a voler affittare solo a studenti universitari, a discapito delle giovani coppie che ambirebbero a un affitto di più lunga durata.

Il presidente di Fimaa ha evidenziato la necessità di ridurre i vincoli burocratici, sottolineando come l’alluvione, con la perdita di parte dell’archivio comunale, non abbia aiutato. Il secondo aspetto che ha rimarcato chiama in causa la necessità di recuperare immobili ristrutturandoli, senza ulteriore consumo di suolo. Immobili che poi potranno essere locati o venduti. Dal canto suo l’assessore Bartolini è intervenuto sottolineando che l’amministrazione comunale ha ben presenti i problemi del settore presentati dai mediatori immobiliari, ricordando come si stia lavorando alla stesura del Pug (Piano Urbanistico Generale) per presentarlo nei tempi annunciati a inizio mandato, cioè entro l’anno, per poi avere l’approvazione definitiva nel 2026. L’Assessore ha risposto alle domande dei presenti, ricordando, infine, l’importanza di soggetti come Fimaa e in generale dei corpi intermedi, cerniera tra territorio, cittadini ed enti pubblici.

