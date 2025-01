"Troppi cambi di gestione"

Matteo Mazzoni cammina per le vie del centro, a pochi metri da via Regnoli: "Ero passato dalla piazza nei giorni scorsi, con le luminarie e le attrazioni e devo dire che le decorazioni in parte coprivano la realtà. Ora si nota bene come si stia gradualmente perdendo la tradizione dei negozi del centro storico. Molte attività sono chiuse, mentre altre passano rapidamente di mano: ogni volta ci sono negozi diversi, segno che c’è poca stabilità nelle gestioni che stentano a consolidarsi". Mazzoni, del resto, non fa eccezione: "Abito vicino all’ipermercato e confesso che anche io quando devo fare acquisti molto spesso scelgo la comodità e resto in quella zona, pur sapendo che, probabilmente, proprio l’arrivo dei centri commerciali è uno dei fattori della decadenza del centro storico".