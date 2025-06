"Troppi li usano senza necessità"

"Gli stalli rosa sono una cosa molto utile, anche perché solitamente sono collocati vicino a scale mobili e ascensori, quindi agevolano notevolamente le donne incinte e le neomamme". È questa l’opinione di Luisa Lugaresi, che ha una nipote con un bambino di un anno e mezzo. Spesso, però, le è capitato di vedere quegli spazi "occupati da tante persone che non ne avevano diritto, tra cui una volta anche un mio conoscente". Luisa racconta di aver rimproverato l’uomo con ironia in quella circostanza: "Mi sono avvicinata e gli ho detto che non ricordavo fosse incinto o avesse un bambino piccolo. Purtroppo alcuni quando vedono che ci sono diversi parcheggi liberi pensano che non sia un problema occuparne uno".