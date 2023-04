Troppo caldo? D’estate turni più corti

Restano le tensioni a livello nazionale, ma in una delle aziende del settore legno si è raggiunto nei giorni scorsi un accordo: si tratta della Ds Arredamenti (che ha sede in via dei Senoni a Villa Selva), dove la Rsu aziendale aveva sollecitato un cambio di orario in vista dell’estate. Motivo? Il caldo all’interno dello stabilimento.

Così, dal 29 maggio al 1° settembre, per limitare gli effetti dell’afa al pomeriggio si lavoreranno solo sei ore, dalle 14 alle 20. D’intesa con l’azienda, è stato ridotto il turno di due ore: una a carico dell’azienda e l’altra, scrivono i sindacati, "imputata nel monte ore permessi del lavoratore". La Rsu e i sindacati Cgil, Cisl e Uil – aggiungono in una nota – "auspicano che questo costituisca un primo passo verso una riduzione stabile dell’orario di lavoro, a parità di trattamento economico". Questa richiesta "è contenuta anche nella piattaforma sindacale presentata alle parti datoriali per il rinnovo del contratto nazionale del Legno Industria", uno dei punti per i quali ieri si sono tenuti lo sciopero e la manifestazione in via Punta di Ferro.