"Troppo caldo, scatti la cassa integrazione"

Con l’avvento delle temperature da caldo africano i sindacati unitari, Cgil, Cisl e Uil, scendono in campo per rivendicare l’applicazione della direttiva sulla prevenzione del rischio da stress negli ambienti di lavoro (fabbriche e soprattutto cantieri), approvata anche dalle associazioni Industriali, in applicazione della normativa sulla sicurezza all’articolo 7 del decreto legislativo 81 del 2008.

"Qesta settimana e la prossima sono previste picchi di caldo che raggiungerà punte di 40°. Ricordiamo – si legge in una nota dei sindacati – che con temperature superiori ai 35 gradi va attivata la cassa integrazione come previsto dal messaggio Inps 18562017, richiamato anche dall’Inail".