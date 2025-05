"Troppo traffico. Finalmente i lavori"

Abita a Meldola, ma si reca quasi tutti i giorni a Vecchiazzano per lavoro Claudia Gemmellaro. Il traffico è sempre stato una costante dei suoi viaggi: "Negli orari in cui mi sposto, che coincidono più o meno con quelli scolastici, ci sono intasamenti abbondanti in quest’area, ed era così anche prima che cominciassero i lavori". Con la nuova tangenziale, tuttavia, la situazione potrebbe cambiare in positivo: "Io sono molto contenta di questo progetto. A lavori ultimati impiegherò meno tempo per arrivare in auto a Vecchiazzano e tornare a casa, ci sarà uno smaltimento del traffico e un miglioramento della viabilità. Quando la nuova tangenziale aprirà, credo proprio che la utilizzerò ogni giorno".