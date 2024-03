Trota mediterranea, ecco le prime uova

Dall’incubatoio di Premilcuore, struttura riattivata grazie al finanziamento del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi e all’impegno del Comune, partono le uova ‘embrionate’ delle trote da cui nasceranno le piccole trote, che saranno utilizzate per le semine nei torrenti romagnoli e toscani del Parco nazionale. Come ogni anno, nel periodo invernale si svolgono le operazioni di riproduzione presso l’incubatoio di Premilcuore, formato da una parte interna detta avannotteria, ricavata dal recupero del locale dell’ex vivaio forestale, e una parte esterna recintata con due vasche dei riproduttori selezionati.

Di solito in gennaio e febbraio si svolge la fase di ‘spremitura’ delle trote adulte presso l’incubatoio, ovvero l’operazione di manipolazione (del tutto innocua per gli animali) sulle femmine mature, per accompagnare l’uscita delle uova e sui maschi per ottenere liquido seminale maschile. Negli ultimi anni, tuttavia, a causa del riscaldamento globale e dalle temperature anomale invernali dell’acqua presso l’incubatoio, il periodo riproduttivo è slittato in avanti fino al mese di marzo, creando talvolta problemi di maturazione delle uova e delle femmine.

Questo aspetto non ha sempre consentito di portare a termine con successo le operazioni di riproduzione, ma, nonostante questo, la piccola produzione dell’impianto di Premilcuore è tuttora di fondamentale importanza per il recupero della specie. Nell’operazione di semina delle uova ‘embrionate’ di trote, come in tutte le altre operazioni, è fondamentale il lavoro dell’ittiologo e dei tecnici del Parco, oltre che dei volontari delle associazioni sportive di pesca (sezioni di Forlì-Cesena di Aics e Fipsas, Tre Ponti Alto Bidente, Alto Savio e Alto Rabbi), dei suoi collaboratori e del Comune di Premilcuore. Secondo gli esperti, a partire dalla metà del secolo scorso, in buona parte del territorio nazionale, sono state purtroppo immesse ai fini della pesca "massive quantità di trota del ceppo atlantico, non autoctono dei nostri torrenti".

Il Parco perciò svolge da tempo attività per il recupero della specie autoctona, ovvero la trota mediterranea, negli ultimi anni grazie al progetto Life Streams, che si pone come obiettivo principale "il recupero della trota mediterranea nativa in 6 aree pilota del territorio italiano, attraverso la progettazione e l’adozione di azioni concrete e coordinate di conservazione".

Le 6 aree pilota sono localizzate in Sardegna e nelle aree protette del Parco Nazionale della Majella, Parco Regionale di Montemarcello-Magra-Vara, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Parco Nazionale dei Monti Sibillini e Parco Nazionale del Pollino. Il progetto, inoltre, si propone di sviluppare una strategia globale ad ampio raggio per recuperare e migliorare lo stato di conservazione della specie non solo nelle aree di progetto, ma anche nelle cosiddette ‘aree di trasferibilità’, presenti sia della nostra Penisola che in altre aree protette europee.

Quinto Cappelli