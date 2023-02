Trote a rischio estinzione, salviamo i fiumi

I giornalisti si avvicinano al fiume Rabbi, che attraversa il paese di Premilcuore, alle porte del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. E’ una soleggiata mattina d’autunno, anche se una bassa nebbia copre la valle: si sente una brezza leggera, che sfiora il viso come una carezza gelida. Il fiume, gigantesco, scorre impetuoso, circondato dall’odore della Natura. I giornalisti riescono con molta difficoltà, afferrandola con le mani, a fermare una trota, che è molto scivolosa e che nuota così in fretta che acchiapparla si è rivelata un’impresa titanica. T.: Oddio, un pescatore! G.: Non si agiti, siamo dei giornalisti e siamo venuti qui per intervistare proprio lei! T.: Proprio me?!? G.: Certo! Iniziamo con le presentazioni. Noi siamo i ragazzi della Scuola Secondaria Glauco Fiorini di Dovadola: e lei? T .: Il mio nome è Trotina, sono una trota mediterranea, in latino salmo cettii. G.: Che trota acculturata! Sa anche il latino! T.: Sono acculturata e anche protetta!!! Vuole sapere il perché? G.: Molto volentieri! T.: La trota mediterranea è stata dichiarata ’specie vulnerabile’ in Europa e a rischio di estinzione in Italia, perché gli uomini non solo inquinano i fiumi, che ormai sono ’rovinati’, ma nel passato hanno immesso nei nostri habitat una specie alloctona,...