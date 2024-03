Trovata in una chiesa: "Ciao, io sto bene"

Erika Bravi sta bene. La forlivese di 46 anni svanita nel nulla il 25 luglio dello scorso anno a Marsiglia – dove vive da 7 anni con due figli di 13 e 19 anni, nati a Forlì – è stata trovata lunedì alle 19 in una chiesa cattolica da un paio di agenti della polizia della città delle Bocche del Rodano. Dopo una breve sosta all’Hotel de la Police per l’identificazione, Erika è quindi tornata nella struttura religiosa annessa alla chiesa dov’è stata ritrovata. Nemmeno ai detective transalpini la donna avrebbe chiarito i dettagli della sua ’fuga’. E non avrebbe nemmeno fatto luce sui suoi eventuali spostamenti di questi quasi otto mesi di buio. Non è escluso, in realtà, che Erika non si sia mai mossa dalla stessa struttura religiosa in cui è stata rinvenuta. Dal Consolato italiano e dal ministero degli Esteri – che ultimamente avevano sollecitato le istituzioni francesi sul caso di Erika – nessuno al momento fornisce una versione di ciò che è accaduto.

Stando a fonti ufficiose ma ritenute probanti che emergono dalla prefettura marsigliese, Erika – che lavorava in un ristorante – avrebbe chiesto ’asilo’ ai religiosi a seguito di uno "scoramento personale" dovuto alla separazione dal marito – un cittadino di origine marocchina conosciuto a Forlì – e alle "difficoltà economiche" legate anche alla ricerca di una casa, dopo uno sfratto subito poco prima della scomparsa.

Al momento Erika non ha contattato i genitori a Forlì, che per mesi hanno vissuto nell’angoscia dovuta alla totale assenza di notizie della figlia. Erika avrebbe parlato solo col figlio 19enne. Solo poche parole: "Ciao, sto bene".

A dare la notizia per primo ai genitori è stato l’avvocato marsigliese che da un paio di mesi si occupava del mistero di Erika. Il professionista era stato scelto dalla famiglia assieme a Maria Gaia Pensieri, criminologa e presidente del Comitato scientifico ricerca scomparsi, associazione che per prima s’è mossa sulle tracce di Erika dopo essere stata contattata direttamente da Rita Ciafardini e Zelio Bravi, i genitori forlivesi di Erika.

La 46enne forlivese è stata rinvenuta dagli agenti marsigliesi che nelle ultime settimane hanno intensificato massicciamente i controlli in tutta la città, da un anno in preda a una guerra tra due fazioni mafiose che controllano lo spaccio di droga e che nel 2023 ha provocato 49 morti e 100 feriti, in gran parte giovani anche minorenni, assoldati come pusher dai clan dei trafficanti. Erika abitava nel terzo arrondissement di Marsiglia, il più povero dei 16 macro quartieri in cui è suddivisa la città; una zona che confina con gli arrondissement 14 e 15, epicentri del traffico di stupefacenti e teatri di sanguinosi agguati e sparatorie a colpi di kalashnikov.

Maurizio Burnacci