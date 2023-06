Truffa a due anziani: la donna non cede e chiama gli agenti

Nella mattinata di venerdì scorso, è stata sventata una tentata truffa a una coppia di anziani residenti a San Tomè. Tutto è inziato con una chiamata di un uomo, il quale ha raccontato alla donna che suo figlio era rimasto vittima di un incidente stradale e che erano necessari dei soldi per poter chiamare i soccorsi. A quel punto, vista la diffidenza della signora, il malvivente le ha fatto sentire la voce di una persona sofferente e in procinto di piangere, presumibilmente suo figlio, mentre chiedeva aiuto. La donna era già a conoscenza di simili episodi, quindi, dopo aver buttato giù il telefono, ha contattato i carabinieri per raccontare l’accaduto e anche per accertarsi che il figlio stesse bene, confermato in seguito.