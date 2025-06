Truffa del bonus facciate, la denuncia di un albergatore

Forlì, 27 giugno 2025 – Nell’ambito di operazioni mirate al contrasto alle frodi in materia di crediti, la Guardia di Finanza del Comando provinciale di Forlì-Cesena, ha sequestrato oltre 140mila euro a seguito di riscontrata ‘truffa del bonus facciate’, e denunciato un imprenditore della società edile coinvolta, per il reato di truffa e indebita percezione di erogazioni pubbliche.

L’esecuzione del decreto al sequestro preventivo, è l’esito di specifiche indagini delegate dalla locale Procura nel settore dei bonus edilizi. Il provvedimento (assunto dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Forlì) è stato emesso in forma diretta nei confronti di una società forlivese operante nel settore edile e nei riguardi del relativo rappresentante legale.

Nello specifico, le Fiamme Gialle hanno proceduto ad assicurare allo Stato denaro contante giacente sui conti correnti societari, un terreno, due auto, una motocicletta e crediti d’imposta indebitamente ottenuti per 17 mila euro (ancora presenti nel cassetto fiscale) nei riguardi dell’amministratore, indagato per le ipotesi di reato di truffa e indebita percezione di erogazioni pubbliche.

Le indagini in merito avevano preso il via a seguito della denuncia sporta dal proprietario di un albergo della provincia, al quale era stata prospettata la possibilità di usufruire di un’agevolazione fiscale legata al bonus facciate (misura ora non più prevista) per la ristrutturazione dell’immobile.

Le dettagliate indagini del caso condotte dai finanzieri del Gruppo di Forlì, hanno consentito di accertare che il predetto amministratore "aveva attestato falsamente l’inizio dei lavori, senza aver mai depositato le pratiche per l’avvio degli interventi edili richiesti agli enti competenti”.

Non solo. Le indagini hanno rilevato che, nonostante i lavori non fossero stati avviati e l’albergatore avesse provveduto a pagarne una quota parte, "la società incaricata della ristrutturazione aveva comunque richiesto i correlati benefici fiscali, ottenendo crediti d’imposta fittizi, pari a 146.889 euro (cifra in parte monetizzata, in parte ceduta)”.

Oltre l’imprenditore, è stata denunciata anche la società, per ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti prevista dal decreto legislativo n. 231/2001.

E’ bene ricordare che, il contrasto alle frodi in materia di crediti, è finalizzato a garantire la corretta destinazione delle ingenti risorse pubbliche stanziate per sostenere le famiglie e le imprese attraverso un’efficace e integrata azione repressiva e preventiva, basata sulla constatazione delle indebite compensazioni, sul sequestro preventivo dei crediti d’imposta fittizi e sulla segnalazione per la sospensione dei connessi pagamenti.