Truffa del ’caro estinto’ sventata all’ultimo a Forlì

Truffa del ’caro estinto’ sventata all’ultimo

Forlì, 17 febbraio 2023 – La truffa è stata sventata solo all’ultimo. Ma era stata comunque architettata nei minimi dettagli. Il più importante: colpire la vittima designata nel momento in cui la guardia è più che mai abbassata. Nell’attimo del dolore estremo: quando hai dovuto dire addio un tuo caro.

Ed è ciò che è successo a una donna che una decina di giorni fa ha perso il marito. Dopo le esequie, la cremazione. Ed ecco che, ieri mattina, il truffatore (in avanscoperta è andato solo uno, ma è presumibile che non mancassero i suoi complici) è entrato in azione. Con la donna che, per l’appunto solo all’ultimo, è riuscita a non cadere nella trappola.

"Ero appena tornata dall’ennesimo ufficio per un ulteriore disbrigo di pratiche relative alla morte di mio marito – racconta il bersaglio della tentata truffa –. Ho sentito suonare il campanello. E quella voce ha detto di essere un addetto dell’agenzia funebre che ha seguito il funerale. Beh io l’ho fatto salire in casa. Lì per lì, forse perché presa da tutte le cose che mi stanno capitando, non mi sono insospettita, anche perché quest’uomo s’è presentato nominando il nome giusto dell’agenzia... Non so come abbia avuto il mio indirizzo, ma l’ha avuto...".

Un uomo sui 40-50 anni, distinto, vestito sportivo, inclinazione verbale neutra. L’uomo entra in casa ed estrae un paio di simil bollettini postali. "Dovrebbe firmarli per la definizione del funerale..." dice lui. La donna allora ha il primo sospetto: "’Ma lei è il collega della ragazza che ha seguito la mia pratica?’, gli ho chiesto. Lui allora ha tentennato. Poi ha glissato. Ma poi quando mi ha chiesto 300 euro, ’anche in contanti’, come ha precisato, beh allora gli ho risposto seccamente: ’Guardi che io in casa non ho soldi’...".

A quel punto l’uomo capisce che è meglio forse tagliare la corda. E in effetti guadagna in fretta l’uscita. " Poi ho telefonato subito all’agenzia funebre, e l’impiegata mi ha confermato che nessuno manda i suoi addetti nelle case dei parenti dei defunti... Mi spiace perché a quell’uomo ho fatto fotografare i miei documenti. Ma i carabinieri, dove sono andata per la segnalazione del fatto, m’hanno detto che non dovrebbero esserci problemi". Il guaio è che in giro in città potrebbe esserci una gang di truffatori del ’caro estinto’. E non tutti potrebbero sventare il colpo: "Mi sono sentita di raccontare questa vicenda anche per evitare che qualcuno cada nella loro rete...".