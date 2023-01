Truffa e falso: contro un commerciante rumeno 285 sanzioni per un totale di 150mila euro

Un 57enne rumeno che risulta essere residente a Forlì è stato denunciato per falso e truffa dai carabinieri di Montecorsaro e Civitanova Marche. Per l’uomo però sono scattate anche ben 285 sanzioni amministrative, per l’ammontare complessivo di

circa 150 mila euro.

L’indagine dei carabinieri di Montecosaro, coordinata dalla procura della repubblica di Forlì, ha permesso di scoprire

il presunto disegno criminoso dell’indagato, il quale avrebbe ceduto le

proprie autovetture (285 in tutto) "a pregiudicati dediti alla commissione di

reati di vario genere, forti del fatto di utilizzare veicoli che non avrebbero condotto alla loro identità".

Tutte le vetture intestate al commerciante sono state radiate; il pubblico ministero di Forlì, Laura Brunelli, ha emesso un decreto di blocco anagrafico, grazie al quale il codice fiscale del soggetto e la partita iva della sua impresa individuale non potranno essere più utilizzati per qualsiasi atto negoziale.