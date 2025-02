Truffano un'anziana con la scusa del figlio: incastrati con 3mila euro in auto

Forlì, 21 febbraio 2025 – Sono ritenuti responsabili di truffa aggravata in concorso, ai danni di un'anziana di Forlì, i due 31enni arrestati lo scorso 19 febbraio dai carabinieri della Stazione di Castrocaro Terme.

I militari, durante un servizio in centro, hanno notato un'autovettura sospetta, con due persone a bordo, transitare lungo le vie della località termale. Dopo aver fermato il mezzo, i carabinieri hanno identificato i due, già noti alle forze dell'ordine (uno tra l'altro era sottoposto all'obbligo di dimora nel luogo di residenza).

Rubati 3mila euro e la carta di credito

La coppia aveva in auto 3mila euro, monili in oro e una carta di credito intestata a un'altra persona. I carabinieri hanno ricostruito l'accaduto dopo averli portati in caserma. Dalle indagini è emerso che uno dei due 31enni, fingendosi un maresciallo dell'Arma, aveva telefonato all'anziana dicendole che suo figlio era rimasto coinvolto in un incidente stradale e che, per evitare l'arresto, avrebbe dovuto pagare una cauzione.

Conclusa la telefonata, a casa della donna si è presentato un finto assicuratore, chiedendo oro e denaro. La donna, spaventata, ha consegnato quanto richiesto oltre alla carta di credito, utilizzata dai due balordi per prelevare 2mila euro in un bancomat di un istituto di credito di Castrocaro, dove sono stati sorpresi dai carabinieri. Al termine dell'udienza di convalida il giudice ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari presso le loro abitazioni di Napoli.