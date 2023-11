‘Truffe amorose’: si presenta il libro sulla tragedia di Daniele Visconti

La storia di Daniele Visconti è raccontata in un libro che verrà presentato in un doppio appuntamento domani. Il libro ‘Truffe amorose’ (sottotitolo: ‘Da relazione virtuale a morte reale. La storia di Daniele Visconti’) è scritto da Virginia Ciaravolo, psicoterapeuta e criminologa: Daniele (nella foto) a soli 24 anni si era tolto la vita per la fine di una relazione ‘virtuale’ avuta con una presunta ragazza. Un servizio televisivo delle ‘Iene’, su Italia Uno, aveva individuato un 64enne di Forlimpopoli dietro il profilo virtuale che aveva spezzato il cuore di Daniele. A pochi giorni dalla messa in onda del servizio, lo stesso 64enne si tolse poi la vita ingerendo un mix di farmaci.

Il libro verrà presentato domattina alle 9,30, presso l’istituto tecnico ‘Saffi-Alberti’, in una mattinata riservata agli studenti. Oltre all’autrice Virginia Ciaravolo, ci saranno alcuni familiari di Daniele (i genitori Roberto Visconti e Lucia Turzo e il cugino Marco), il giornalista di ‘Storie Italiane’ su Rai1 Alessandro Politi (sua anche la prefazione), Stefania Ascari deputata del Movimento 5 Stelle. La presentazione vera e propria per il pubblico sarà domani alle 16, nella sala MenoUno del Mega di Forlì in corso della Repubblica 144. In questo caso intervengono, oltre all’autrice, l’onorevole Stefania Ascari e il padre di Daniele. I proventi della vendita del libro sono destinati all’organizzazione di volontariato intitolata a Daniele Visconti.

Matteo Bondi