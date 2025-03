Truffe e furti, assemblea pubblica

Martedì alle 20,30 al centro culturale Pertini di Santa Sofia si terrà l’incontro con l’amministrazione comunale e le forze dell’ordine su ‘Prevenzione truffe ai danni agli anziani, tutela e presidio del territorio’. Saranno presenti la sindaca Ilaria Marianini; il capitano dell’Arma dei Carabinieri Tonino Marinucci e i rappresentanti della Polizia locale e Provinciale. Durante la serata le Forze dell’Ordine forniranno utili consigli e strategie per proteggere la propria abitazione e la comunità da possibili rischi legati a furti e truffe.

Sarà anche un’opportunità per discutere insieme delle migliori modalità di collaborazione tra i cittadini e le istituzioni, perché nel frattempo si sono verificati diversi furti, sia in strada sia in appartamento, e la comunità ha mostrato segnali di preoccupazione, tanto da chiedere l’installazione di telecamere.