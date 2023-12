‘Tu (non) sei il tuo lavoro’ in scena al Piccolo

Sarà in scena domani (ore 21) e martedì mattina (ore 11) al teatro Il Piccolo in via Cerchia, Forlì, lo spettacolo ‘Tu (non) sei il tuo lavoro’ di Rosella Pastorino, per spostarsi il 6 dicembre al Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia. Prodotto da Accademia PerdutaRomagna Teatri, il testo, diretto da Sandro Mabellini e interpretato da Maria Lomurno e Francesco Patanè (candidato ai Nastri d’Argento 2021 come migliore attore non protagonista per il film ’Il cattivo poeta’ al fianco di Sergio Castellitto, è presentato secondo una forma di teatro greco con una voce che parla e un’altra che insinua dubbi su problemi di attualità. In scena c’è una coppia: Lei rappresenta il suo lavoro, Lui è una nullità visto che è senza lavoro. I due sono alle prese con tanti problemi (truffe, affitti, contratti) e finiranno per intrecciarsi fra loro. Scrive Andrea Porcheddu: "Il testo della Postorino sembra nascere quasi dal di dentro: sguardo attraverso una generazione senza futuro e senza presente. In scena i due attori sono bravi e commoventi nella loro semplicità: senza orpelli o fronzoli sono là, a testimoniare il declino di una intera generazione, schiacciata da una vita che vita non è".

Biglietti online su Vivaticket. Prenotazioni telefoniche: 0543.26355. Prezzi: 5 euro. Info: 0543.64300 – www.accademiaperduta.it.

r.r.