Tu (non) sei il tuo lavoro, riflessioni sul precariato

Al teatro Piccolo – Teatro di innovazione è stato messo in scena, martedì scorso, lo spettacolo “Tu (non) sei il tuo lavoro” scritto da Rossella Postorino, diretto da Sandro Mabellini con Maria Lomurno e Francesco Patanè. In sala una platea di giovani studenti degli istituti superiori di Forlì, che fin dall’apertura del sipario sono stati coinvolti ed immersi, grazie anche alla bravura dei due attori protagonisti, dalla tematica della performance. Un coinvolgimento ed attenzione che non è terminata con la chiusura del sipario ma è proseguito dando vita, insieme alla compagnia, ad un vivo e pulsante dibattito con interviste, da parte degli studenti, sulla messa in scena e sulle tematiche affrontate; una coppia nella Metropoli alla prese con un lavoro precario, la disoccupazione e un possibile figlio in arrivo. Alle loro spalle il mare. Lo spettacolo colpisce fin da subito con le sue scelte scenografiche e di costumi, un costante ed ineffabile mare, una finestra dalle prospettive dilatate e i calzini, propri dell’attrice.

Anche l’abito che indossa è il fedele compagno della rampante carriera nella Gig Economy di Maria Lomurno, la quale, prima di diventare un’attrice professionista, ha dovuto alternare la sua passione con numerosi ’lavoretti’. Questi stessi lavoretti, a chiamata, a tempo, a voucher, senza rimborsi e senza un fisso, sono presi in considerazione dall’opera scritta da Rossella Postorino, scandendo il ’dramma di essere il proprio lavoro’ dei protagonisti. Affermano, urlando o sibilando: "Mi manca" alla fine: è il posto fisso? O il figlio mai nato dal loro precariato? Potrebbe essere il mare, descritto dal regista Sandro Mabellini come un simbolo di una atavica ricerca di purezza o il simulacro di un loro rapporto non contaminato dalle scorie della vita adulta. Gli attori, interrogati su come immaginino che la storia continui dopo la discesa del buio in sala, sono ottimisti e sperano che questa affermazione possa cambiare il modo di vedere le cose dei loro personaggi, di smuovere la loro ’ridicola coscienza di classe senza classe’ per poter urlare alla loro gigantesca finestra non crudeli teorie eugenetiche, ma ’il lavoro è dignitoso quando è tutelato’. Il regista afferma di non essere "il tiranno dell’opera", ma di essersi fatto sottile per far emergere il forte e personale testo della Postorino, anch’essa con un vissuto precario ma orgoglioso presso la casa editrice per cui lavorava, e le frequenze dei vissuti degli attori. È innegabile che anche lui non sia uscito incolume da questa tragedia inscenata tra i fumi e le polveri di un campo di battaglia, dove le proprie passioni tentano di diventare lavoro e l’amore per l’arte una professionalità che può donare quiete, per creare ’un luogo dentro di sé dove ci sia purezza’. Una tragedia greca, con tanto di coro seminale alternato dei due attori ed una inesistente speranza sostituita dal destino, non più individuale, più introspettivo, che può stimolare una coscienza collettiva in grado di vedere l’alba tramite una riflessione, una denuncia sociale della quotidianità.

Questo processo di micro e macro analisi si verifica anche quando i membri della compagnia vengono interpellati sui motivi che li hanno spinti a trasformare la loro passione nel loro lavoro: diventare elfo e pirata si evolve attraverso la sfida delle paure e il concetto di ’nascondersi per farsi vedere’, l’incontro con Madonna, l’artista, l’opportunità di vedere meno sfocato e la ricerca di una propria costellazione di riferimento. I temi narrati, come il precariato giovanile, il fenomeno dei Niet, la disoccupazione e l’affievolimento dei propri sogni durante l’età adulta, diventano durante il dibattito delle enormi ombre che puntano dritte verso il futuro del pubblico, ma uscito dal teatro echeggia ancora un "non spaventarti, c’è bellezza".

Classi 3E, 4E e 5D

del Liceo Artistico e Musicale Antonio Canova