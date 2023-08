Tuffo nella storia a Rocca Torna Caffè Letterario

di Quinto Cappelli

Terza puntata questa sera alle ore 20.30 presso il Bar Caprera in piazza Garibaldi a Rocca San Casciano, per l’edizione 2023 della rassegna ‘Caffè letterario’, con la presentazione del libro di Simonetta Tassinari ‘Donna Fortuna e i suoi amori’, Edizioni Narratori Corbaccio. Il romanzo è fra gli ottanta libri presentati al Premio Strega 2023. La trama ripercorre la storia di una giovane madre in fuga dal passato, i momenti vissuti in una villa aristocratica sulle sponde del lago di Nemi a partire dal lontano mese di giugno del 1914. Una saga familiare nell’Italia fra le due guerre.

L’autrice, Simonetta Tassinari, scrittrice e insegnante di storia e filosofia in Molise (ma con origini rocchigiane, che ritornano sempre nei suoi libri), dialogherà con il giornalista Vincenzo Bongiorno per presentare il volume. Vi sarà anche la lettura di alcuni brani del libro da parte di Giovanna Assirelli, rocchigiana che presta la sua voce impostata, chiara e calda al teatro locale e non solo. Al termine della serata seguirà un buffet conviviale preparato dal Bar Caprera. A Simonetta Tassinari sarà donato un mazzo di carte artistico offerto dal pittore Marco Pasquini, sul tema ‘Terre e paesi della Romagna’, in cui sono riprodotte in piccolo le sue opere in stile macchiaiolo.

La rassegna letteraria rocchigiana, organizzata da Marcella Bandinelli, in collaborazione con Vincenzo Bongiorno e con Pro Rocca, ha ricevuto il patrocinio del Comune di Rocca San Casciano e il sostegno del Circolo degli ‘Elettricisti illuminati’, una realtà di livello nazionale fondata dal rocchigiano Alessio Piamonti. Per maggiori informazioni sugli appuntamenti del ‘Caffè letterario’ presso il Bar Caprera in piazza Garibaldi a Rocca, si può contattare Marcella (328.6661839). Sul romanzo che verrà presentato questa sera, scrive nella presentazione Marcello Rotili: "Donna Fortuna e i suoi amori può essere definito un romanzo di formazione: intenso ed avvincente, nel serrato svolgimento della storia personale della coraggiosa protagonista evidenzia i connotati dell’epoca in cui ne è ambientata la vita avventurosa".